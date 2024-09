Der einstige Fenerbahçe- und Karlsruhe-Profi Serhat Akin verlässt nach dem Abpfiff in der Europa League ein TV-Studio in Istanbul. Danach wird auf ihn geschossen.

Istanbul (dpa) - Der ehemalige türkische Fußball-Nationalspieler Serhat Akin ist in Istanbul durch einen Schuss am Fuß verletzt worden. Der 43-Jährige hatte am Donnerstagabend zuvor die Fernsehübertragung vom 2:1-Sieg seines einstigen Clubs Fenerbahçe gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien in der Europa League als Kommentator begleitet. «Sie haben mir nach dem Programm in den Fuß geschossen», schrieb Akin auf der Plattform X zu einem Foto, das einen blutverschmierten rechten Knöchel zeigte.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde Akin danach im Krankenhaus behandelt. Bilder einer Überwachungskamera zeigten dem Bericht zufolge, wie der mutmaßliche Angreifer auf einem Motorrad flüchtete. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der türkische Sportminister Osman Aşkın Bak, der türkische Fußball-Verband und Fenerbahce verurteilten den Angriff auf Akin.

Der 43-Jährige ist in Bretten in Baden-Württemberg geboren und absolvierte in Deutschland auch einige Zweitligaspiele für den Karlsruher SC und den 1. FC Köln.