Identifikationsfigur Klaus Allofs soll Fortuna Düsseldorf mit Rat und Tat wieder nach oben führen. Der erste Saisonsieg in der 2. Liga ist auch unter Dach und Fach. Nun hoffen in Düsseldorf alle auf bessere Fußballzeiten.

Düsseldorf (dpa) - Für die Rückkehr des alten Helden kramten die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf im Foto-Archiv. Klaus Allofs mit der Torjägerkanone, Klaus Allofs mit dem DFB-Pokal, auf beiden Aufnahmen noch jung und mit markantem Schnurrbart.

Die Berufung des früheren Düsseldorf-Profis in den Vorstand des Fußball-Zweitligisten löste am Samstag viel Freude aus - und schürte Erwartungen. «Die Bestellung von Klaus Allofs ist ein wichtiger Schritt für die Fortuna», sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann, der den 63-Jährigen bestens aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg kennt. Dort haben beide von 2012 bis 2016 als Geschäftsführer gearbeitet.

Allofs soll im auf vier Personen erweiterten Vorstand helfen, die Fortuna wieder nach oben zu führen. «Die Rückkehr zu meinem Heimatverein ist etwas Besonderes für mich. Ich verspüre eine große Lust auf die Aufgabe, darauf, den Weg mitzugestalten, und will meinen Teil dazu beitragen, ambitionierte, aber auch realistische Ziele zu erreichen», sagte der der Europameister von 1980, der in den 1970er- und 1980er-Jahren als Spieler an der erfolgreichen Zeit des Clubs beteiligt war und 1998 auch ein Jahr lang als Chefcoach agierte.

Fortuna setzt nicht nur auf die sportliche Kompetenz, Allofs ist beliebt und wird auch bei der Sponsorensuche und weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten mit seiner Bekanntheit Türen öffnen können. «Das ist ein großer Tag für Fortuna Düsseldorf. Keiner hat es für möglich gehalten, die Identifikationsfigur zurück zur Fortuna zu holen», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding. Neben die Allofs-Fotos bei Twitter schrieb der Club: «Willkommen zuhause».

Für die Düsseldorfer Fußball-Fans war es ein besonderes Wochenende, da die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler zuvor den ersten Saisonsieg eingefahren hatte. Dabei rettete Torhüter Florian Kastenmeier den 1:0-Sieg gegen die Würzburger Kickers mit einer Elfmeter-Parade in der Nachspielzeit. Den Siegtreffer hatte Dawid Kownacki in der 82. Minute erzielt. Elfmeter-Held Kastenmeier kommentierte den Erfolg kurz und knapp: «Das Fazit ist: Ein Tor gemacht, kein Tor kassiert, drei Punkte. So soll es sein.»

Den einzigen weiteren Sieg vor den Sonntagsspielen hatte der VfL Osnabrück bereits am Freitag beim 2:1 gegen die ambitionierte Mannschaft von Hannover 96 geschafft. Dabei erzielte Christian Santos beide Treffer für die Gastgeber. Alle weiteren Spiele endeten unentschieden. Top-Favorit Hamburger SV tritt im Montagsspiel beim Bundesligaabsteiger SC Paderborn an (20.30 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:200926-99-720732/5