Wie schwer ist die Verletzung von Barcelonas Superstar Lamine Yamal? Trainer Hansi Flick hält sich nach dem Sieg gegen Celta Vigo bedeckt. Medien spekulieren über ein Saison-Aus.

Barcelona (dpa) - Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona sorgt sich um Starspieler Lamine Yamal nach seiner Verletzung beim 1:0 gegen Celta Vigo. «Lamine hat etwas gespürt, hoffentlich ist es nicht so schlimm», sagte Flick nach dem wichtigen Sieg des Tabellenführers in der spanischen Liga. Man müsse «abwarten», um zu erfahren, wie lange Yamal ausfällt.

Der spanische Fußball-Nationalspieler hatte in der 40. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer für Barça erzielt. Statt zu jubeln, legte sich der 18-Jährige aber noch im Strafraum auf den Boden und musste anschließend ausgewechselt werden. «Da ist etwas. Er verlässt den Platz nicht ohne Grund», sagte Flick.

Spanische Medien berichten, dass erste Untersuchungen auf einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel hindeuten. Es wird darüber spekuliert, dass Yamal mehrere Wochen ausfällt und auch den Clásico am 10. Mai gegen Real Madrid verpasst. Von einem Aus bei der WM ist bislang aber nicht konkret die Rede. Barcelona hat in La Liga sechs Spieltage vor dem Saisonende neun Zähler Vorsprung auf Real.