Wolfsburg (dpa) - Hansi Flick hat als Bundestrainer einen Startrekord aufgestellt. Das 9:0 in Wolfsburg gegen Liechtenstein war für den 56-Jährigen der sechste Sieg im sechsten Länderspiel als DFB-Chefcoach.

Dies war keinem seiner zehn Vorgänger mit der Fußball-Nationalmannschaft gelungen. Flick kann die Bestmarke bereits am Sonntag zum Abschluss in der WM-Qualifikation in Armenien ausbauen.

Bislang hielt Flick mit fünf Siegen den Rekord gemeinsam mit seinem Vorgänger Joachim Löw. Der in Wolfsburg vom DFB verabschiedete Weltmeister-Coach hatte 2006 seine ersten fünf Spiele als Bundestrainer gewonnen, dann allerdings auf Zypern 1:1 gespielt.

Der Start von Hansi Flick als Bundestrainer:

Datum Paarung Ergebnis Wettbewerb 02.09.2021 Liechtenstein - Deutschland 0:2 WM-Qualifikation 05.09.2021 Deutschland - Armenien 6:0 WM-Qualifikation 08.09.2021 Island - Deutschland 0:4 WM-Qualifikation 08.10.2021 Deutschland - Rumänien 2:1 WM-Qualifikation 11.10.2021 Nordmazedonien - Deutschland 0:4 WM-Qualifikation 11.11.2021 Deutschland - Liechtenstein 9:0 WM-Qualifikation

