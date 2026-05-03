Fußball Flick legt mit Barcelona vor - Titelgewinn als Zuschauer?

CA Osasuna - FC Barcelona
Er legt den Grundstein für den Sieg in Pamplona.

Drei Tore in den Schlussminuten. Eines davon durch Robert Lewandowski. Der FC Barcelona ist dem Titel ganz nah. Nun hängt es vom Spiel des Erzrivalen heute ab.

Pamplona (dpa) - Der FC Barcelona kann mit Trainer Hansi Flick heute vom Sofa aus spanischer Fußball-Meister werden. Die Katalanen gewannen am Samstagabend nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:1 bei CA Osasuna in Pamplona.

Nach der Führung durch den ehemaligen Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski in der 81. Minute erhöhte Ferran Torres fünf Minuten später auf 2:0. Allerdings gaben die Gastgeber nicht auf und erzielten durch Raul (88.) noch den Anschlusstreffer.

Die Sache mit der Illusions-Show

In der Tabelle vergrößerte der Titelverteidiger aus Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid auf 14 Punkte. Die Königlichen müssen heute in Barcelona bei Espanyol antreten und gewinnen - sonst ist Flick erneut Meister mit seiner Mannschaft, bevor es am kommenden Wochenende zum Clásico der beiden Erzrivalen im Camp Nou kommt.

Vor Ort anschauen wird sich Flick den Auftritt der Madrilenen bei Espanyol aber wohl nicht. Spanischen Berichten zufolge erklärte der 61 Jahre alte Deutsche nach dem Sieg in Pamplona, dass er mit seiner Frau Karten für eine Magieshow habe - und es sei die vorerst letzte Vorstellung. «Vielleicht gehe ich hin», meinte Flick.

CA Osasuna - FC Barcelona
Der erneute Meister-Titel ist nun ganz nah.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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