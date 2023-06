Hansi Flick lässt beim Training der Fußball-Nationalmannschaft wieder Fans zuschauen. Am 8. Juni (16.00 Uhr) können maximal 600 Anhänger der DFB-Elf die Übungseinheit von Joshua Kimmich und Co. auf dem Verbands-Campus in Frankfurt beobachten. Wie der DFB mitteilte, sollen die Tickets über dessen digitalen Kanäle kostenfrei verlost werden.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem frühen WM-Ausscheiden Anfang Dezember in Katar waren öffentliche Trainingseinheiten gefordert worden, um die kritisierte Distanz zwischen Nationalteam und Fans wieder zu verringern. Vor dem Jahresauftakt im März hatte Flick eine Trainingseinheit im Frankfurter Stadion am Brentanobad vor mehreren tausend Zuschauern abgehalten. DFB-Sportdirektor Rudi Völler unterhielt die Fans per Mikrofon-Durchsagen.

Diesmal findet das einzige öffentliche Training auf dem Platz der DFB-Akademie statt. Flick bereitet dort sein Team auf die drei Länderspiele am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine und jeweils vier Tage später in Warschau gegen Polen und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien vor. Am Abend vor der öffentlichen Einheit versammelt der Bundestrainer seinen Kader im Teamhotel vor den Toren Frankfurts.