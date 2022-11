Vor dem brisanten Gruppenduell mit Spanien ist Bundestrainer Hansi Flick trotz des WM-Fehlstarts gegen Japan weiter von seinem Team überzeugt.

Al-Rajjan (dpa) - „Ich sehe in der Mannschaft überhaupt keine Angst. Die Mannschaft hat so viel Erfahrung, die Mannschaft hat so hohe Qualität, da geht es einfach darum, dass man sich auf das Spiel freut“, sagte Flick in einem Interview der ARD-Sportschau. „Letztendlich muss man versuchen, seine beste Leistung gegen starke Spanier abzurufen und da ist die Mannschaft gefordert“, sagte Flick und fügte hinzu: „Ich glaube, die Mannschaft freut sich darauf.“

Eine Niederlage gegen Spanien, das zum Auftakt 7:0 gegen Costa Rica gewonnen hatte, könnte für die DFB-Elf bereits das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM in Serie bedeuten. Doch Flick verschwendet daran keinen Gedanken. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir morgen ein gutes Spiel machen und das Spiel am Ende auch gewinnen werden“, sagte Flick vor seinem bislang wichtigsten Spiel als Bundestrainer.