Der FC Barcelona will den Vertrag mit Hansi Flick verlängern. Nun äußert sich der deutsche Coach zu dem Thema.

Barcelona (dpa) - Trainer Hansi Flick steht einer Vertragsverlängerung beim FC Barcelona rundum positiv gegenüber. «Ich möchte meinen Vertrag erneuern», bestätigte der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Heimspiel der Katalanen an diesem Mittwoch gegen Celta Vigo. Noch einmal bekräftige Flick dabei, dass Barça der letzte Verein in seiner Karriere sein werde.

Spanischen Medienberichten zufolge plant der FC Barcelona, Flick einen neuen Vertrag zu geben, der bis Ende Juni 2028 gültig ist - plus Option auf eine weitere Saison. Flicks aktueller Vertrag ist bis zum 30. Juni 2027 gültig. Der frühere Bundestrainer ist beim katalanischen Topclub seit dem 1. Juli 2024 angestellt.

«Noch wichtige Wochen vor uns»

Warum er aber noch nicht unterschrieben hat, erklärte Flick auch: «Wir haben noch wichtige Wochen vor uns.» Nach dem Aus in der Champions League will er mit Barcelona den Titel in der Primera Division erfolgreich verteidigen. In der Tabelle führen die Katalanen klar vor dem Erzrivalen Real Madrid.

Angetrieben wird Flick bei den Katalanen auch von zwei weiteren Sehnsüchten: Er will auch mit dem FC Barcelona die Champions League gewinnen. Zudem will er mit der Mannschaft im legendären Camp Nou spielen, wenn der Fußball-Tempel nach seiner umfassenden Renovierung fertiggestellt ist. Flick schwärmte aber auch so schon, dass er in Barcelona die beste Zeit seiner Karriere erlebe.