Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat Loris Karius vom FC Liverpool ausgeliehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte, kommt der 27 Jahre alte Torwart für vorerst ein Jahr zu den Eisernen.

Beim Team von Trainer Jürgen Klopp in der englischen Premier League hatte Karius keine Einsatzchance mehr. Zuletzt war er zwei Jahre an Besiktas Istanbul ausgeliehen gewesen.

«Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Berlin und bin glücklich, wieder in der Bundesliga spielen zu können. Union ist ein spezieller Verein, der sich nicht erst mit dem Aufstieg in die Bundesliga viel Respekt erarbeitet hat», wurde Karius in einer Pressemitteilung von Union zitiert.

Karius ist nach Andreas Luthe vom FC Augsburg der zweite Torwart-Zugang für die gerade gestartete Saison. Wer am Freitag im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 im Tor stehen wird, ist noch offen. Karius hatte vor seinem Wechsel nach Liverpool 2016 fünf Jahre für Mainz gespielt.

«Die Verpflichtung von Loris Karius bedeutet für uns einen Torhüter mit großer nationaler und internationaler Erfahrung zu holen. Seine Stärken sind bekannt, deshalb freuen wir uns, auf dieser wichtigen Position nun aus unserer Sicht bestens aufgestellt zu sein», sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

In Liverpool hatte Karius nach seinen folgenschweren Patzern im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) keine Chance mehr bekommen. Karius ist nach Stürmer Taiwo Awoniyi bereits der zweite Union-Leihspieler vom englischen Meister.

