Mehr als fünf Millionen WM-Tickets sind bereits verkauft. Die FIFA startet heute die nächste Verkaufsrunde – Fans können noch Karten für alle 104 Spiele erwerben.

Berlin (dpa) - Genau 50 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) gibt die FIFA ein neues Ticketkontingent frei. Wie der Fußball-Weltverband mitteilte, können Fans heute ab 17.00 Uhr (MESZ) auf FIFA.com/tickets Eintrittskarten für alle 104 WM-Spiele erwerben. Bisher seien bereits mehr als fünf Millionen Tickets für die WM im Sommer verkauft worden.

Laut FIFA werden zum Start des Ticketverkaufs je nach Spiel Karten in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze in der vordersten Reihe angeboten. Das zusätzliche Ticketangebot erfolge im Rahmen der Last-Minute-Verkaufsphase, in der Fans bis Turnierende Tickets bestellen können. Bis zum Endspiel am 19. Juli werden laufend weitere Tickets je nach Verfügbarkeit angeboten, hieß es.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao wird am 14. Juni um 12.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) im Houston-Stadion angepfiffen. Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt - Anstoß ist um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ). Das Gruppenfinale gegen Ecuador in East Rutherford wird am 25. Juni ebenfalls um 16.00 Uhr US-Zeit gespielt, also wieder um 22.00 Uhr in Deutschland.