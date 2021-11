Frankfurt/Main (dpa) - Der Umzug des Deutschen Fußball-Bundes in den neuen DFB-Campus in Frankfurt am Main verzögert sich.

«Der Zeitplan, im Dezember 2021 einzuziehen und den Bau abzuschließen, ist gescheitert», sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge bei der Vorstellung des Finanzberichtes für 2020. «Wir werden nun um zwei Monate verzögert im Februar 2022 mit der Verwaltung umziehen.»

Die Gesamtfertigstellung des rund 150 Millionen Euro teuren Großprojektes sei nun für Mitte 2022 geplant. «Nur ein halbes Jahr Verzögerung ist allerdings ebenfalls noch aller Ehren wert», meinte Osnabrügge.

