Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist perfekt. Seine neuen Teamkollegen reagieren begeistert auf die Rückkehr von CR7.

Manchester (dpa) - Die Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo zu seinem früheren Verein Manchester United begeistert die Fußballfans der Red Devils.

Beim Lokalrivalen Man City sind die Anhänger hingegen verärgert, sah es doch zunächst so aus, als würde CR7 von Juventus Turin zu den Cityzens wechseln. Wie britische Medien berichteten, soll Trainerlegende Sir Alex Ferguson seinen früheren Spieler zur Rückkehr ins Old Trafford bewegt haben.

Nach Informationen der „Manchester Evening News“, des „Daily Mirror“ und der „Sun“ rief Ferguson, der von 1986 bis 2013 Trainer von Man United war, am Freitagmorgen bei Ronaldo an, als sich die Gerüchte verdichteten, er würde zu City wechseln. Von 2003 bis 2009 spielte der Portugiese unter Trainer Ferguson für Man United und gewann in dieser Zeit drei Meistertitel, die Champions League, den FA Cup, die Clubweltmeisterschaft und den Ligapokal mit den Red Devils. Sir Alex gilt als sportlicher Ziehvater Ronaldos (36).

Auch ehemalige Man-United-Teamkollegen von Ronaldo hatten sich bei ihm gemeldet, um ihn zu einer Rückkehr zu bewegen. Der frühere United-Kapitän Rio Ferdinand berichtete, er habe „in den letzten 24 Stunden mehr Nachrichten mit ihm ausgetauscht als in der ganzen Zeit, seit er gegangen ist.“ Ob diese Überzeugungsarbeit überhaupt nötig war, ist fraglich. Mehrere Medien berichteten, Man United habe schon länger an einer Rückkehr Ronaldos gearbeitet und bereits seit Monaten geheime Gespräch geführt.