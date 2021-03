Nyon (dpa) - Trainer Thomas Tuchel und sein FC Chelsea müssen beide Viertelfinal-Spiele in der Fußball-Champions-League gegen den FC Porto im spanischen Sevilla bestreiten, gab die Europäische Fußball-Union UEFA bekannt.

Grund dafür sind die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Im Hinspiel am 7. April ist Porto der Ansetzung nach der Gastgeber, im Rückspiel am 13. April das Premier-League-Team um die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger.

Damit sind nach Angaben der UEFA bereits 19 Spiele in den beiden Europacup-Wettbewerben sowie der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 von der Corona-Pandemie betroffen. In der Champions League sind seit Februar sieben Partien in neutrale Spielorte verlegt worden, in der Europa League waren acht Spiele von den Reisebeschränkungen beeinflusst. In der WM-Qualifikation waren fünf Begegnungen in andere Spielorte verlegt worden.

In der Champions League der Frauen ist der VfL Wolfsburg ebenfalls von Spielverlegungen betroffen. Der Bundesliga-Zweite muss wie schon das Viertelfinal-Hinspiel (1:2) gegen den FC Chelsea auch das Rückspiel am 31. März in Budapest austragen. Insgesamt wurden bislang acht Spiele in der Königsklasse der Frauen verlegt sowie wegen positiver Corona-Tests bei Titelvverteidiger Olympique Lyon die Partie gegen Paris Saint-Germain auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

