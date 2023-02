Borussia Dortmunds kriselnder Champions-League-Gegner FC Chelsea ist auch im sechsten Pflichtspiel in Serie sieglos geblieben. Das Team von Trainer Graham Potter unterlag in einem hitzigen London-Derby beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur mit 0:2 (0:0).

London (dpa) - Oliver Skipp (46. Minute) traf im Tottenham-Hotspur-Stadion direkt nach der Halbzeitpause zur Führung für die Gastgeber. England-Kapitän und Spurs-Rekordtorschütze Harry Kane (82.) sorgte für die Entscheidung. Chelsea hatte sogar noch Glück, als der Schiedsrichter eine Rote Karte gegen Hakim Ziyech nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurücknahm.

Chelsea weiter abgeschlagen, Tottenham in Top-Vier

Die Lage bei den Blues, die das Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund mit 0:1 verloren hatten, verschärft sich damit weiter. Zuletzt hatte Chelsea in der Liga mit 0:1 gegen den Tabellenletzten FC Southampton verloren. Auch sechs Veränderungen in der Startelf gegen Tottenham brachten Potter nicht den gewünschten Erfolg.

Für Chelsea gerät die erneute Qualifikation für die Champions League in der Liga in immer weitere Ferne. Die Blues belegen nach der Niederlage den zehnten Platz der Premier-League-Tabelle und haben 14 Punkte Rückstand auf die Spurs, die allerdings ein Spiel mehr absolviert haben. Tottenham bleibt vorerst auf Platz vier.