FC Chelsea mit Geldstrafe und Transfersperre belegt

Nach dem Besitzerwechsel fallen beim FC Chelsea Unregelmäßigkeiten auf. Der Club aus London zeigt sich bei der Premier League selbst an - und kassiert nun eine Strafe für die historischen Verstöße.

London (dpa) - Der FC Chelsea muss wegen früherer Verstöße gegen Regeln der englischen Premier League eine Geldstrafe von umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro (10,75 Millionen Pfund) zahlen. Zudem belegte die Liga den Club mit einer Transfersperre im Profibereich, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Eine neunmonatige Transfersperre für den Akademiebereich tritt dagegen sofort in Kraft. Der Verein akzeptierte die Strafe.

Verstöße passierten unter Ex-Inhaber Abramowitsch

Wie die Premier League mitteilte, betreffen die Verstöße den Zeitraum von 2011 bis 2018, als der Londoner Club noch dem russischen Milliardär Roman Abramowitsch gehörte.

Demnach wurden in dieser Zeit Zahlungen von Dritten, die mit dem Club in Verbindung standen, an Spieler, nicht registrierte Berater und weitere Dritte geleistet, ohne dass diese offengelegt wurden.

Dass Chelsea die Verstöße nach der Übernahme durch ein Konsortium um den amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly selbst gemeldet hatte, wertete die Liga strafmildernd.