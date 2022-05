Der FC Brügge ist zum dritten Mal in Serie belgischer Fußballmeister. Brügge gewann am Sonntag im vorletzten Spiel der Meisterrunde der Jupiler Pro League 3:1 (0:1) bei Royal Antwerpen und holte sich damit vorzeitig die 18. Meisterschaft insgesamt.

Berlin (dpa) - Brügge qualifizierte sich auch für die Champions League in der kommenden Saison. Brügge holte in den bisherigen fünf der sechs Playoff-Spielen vier Siege sowie ein Unentschieden und kassierte nur Gegentor. Es ist der erste Titel-Hattrick seit 1978, als der Club unter Trainer Ernst Happel drei Meisterschaften in Serie holte.