FC Bayern macht es souverän beim HSV, Wolfsburg deutlich spannender gegen Eintracht Frankfurt. Der letzte Zweitligist ist raus, während es in Essen eine kleine Überraschung gibt.

Hamburg (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern ist seiner Favoritenrolle im Halbfinale des DFB-Pokals gerecht geworden. Die Münchnerinnen setzten sich beim Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV 3:0 (1:0) durch. Auch Rekordpokalsieger Wolfsburg steht in der Runde der letzten vier Teams. Die VfL-Fußballerinnen gewannen 1:0 (1:0) im Top-Duell gegen Eintracht Frankfurt.

Mit Zweitligist SC Sand schied der letzte verbliebene unterklassige Verein aus. Die Badenerinnen unterlagen bei Erstliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena 1:4 (1:1).

Für eine kleine Überraschung sorgte die SGS Essen. Der Vorletzte der Bundesliga siegte gegen die Vorjahresfinalistinnen von Werder Bremen mit Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus 1:0 (1:0).

Edna Imade (6. Minute), Nationalspielerin Franziska Kett (66.) und Natalia Padilla-Bidas (88.) sorgten vor 12.638 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion für einen souveränen Bayern-Erfolg. Spannender war es in Wolfsburg, wo Ex-Nationalspielerin Svenja Huth (35.) das entscheidende Tor erzielte.

Die Halbfinal-Partien finden vom 4. bis 6. April statt, das Finale in Köln-Müngersdorf wird am 14. Mai ausgetragen.