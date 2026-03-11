Fußball FC Bayern und Wolfsburg ziehen ins Pokal-Halbfinale ein

Svenja Huth
Wer will nach Köln fahren? Svenja Huth steht mit dem VfL Wolfsburg schon mal im Halbfinale. (Archivbild)

FC Bayern macht es souverän beim HSV, Wolfsburg deutlich spannender gegen Eintracht Frankfurt. Der letzte Zweitligist ist raus, während es in Essen eine kleine Überraschung gibt.

Hamburg (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern ist seiner Favoritenrolle im Halbfinale des DFB-Pokals gerecht geworden. Die Münchnerinnen setzten sich beim Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV 3:0 (1:0) durch. Auch Rekordpokalsieger Wolfsburg steht in der Runde der letzten vier Teams. Die VfL-Fußballerinnen gewannen 1:0 (1:0) im Top-Duell gegen Eintracht Frankfurt.

Mit Zweitligist SC Sand schied der letzte verbliebene unterklassige Verein aus. Die Badenerinnen unterlagen bei Erstliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena 1:4 (1:1).

Für eine kleine Überraschung sorgte die SGS Essen. Der Vorletzte der Bundesliga siegte gegen die Vorjahresfinalistinnen von Werder Bremen mit Neu-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus 1:0 (1:0).

Edna Imade (6. Minute), Nationalspielerin Franziska Kett (66.) und Natalia Padilla-Bidas (88.) sorgten vor 12.638 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion für einen souveränen Bayern-Erfolg. Spannender war es in Wolfsburg, wo Ex-Nationalspielerin Svenja Huth (35.) das entscheidende Tor erzielte.

Die Halbfinal-Partien finden vom 4. bis 6. April statt, das Finale in Köln-Müngersdorf wird am 14. Mai ausgetragen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
FC Bayern München DFB-Pokal HSV Hamburger SV Eintracht Frankfurt Wolfsburg Alle Themen
x