Berlin (dpa) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trifft im Halbfinale der Club-WM auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC.

Das Team aus Ägypten schlug in Doha Al-Duhail SC aus Katar 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer erzielte Hussein Elshahat in der 30. Spielminute. Das Semifinale der Bayern gegen das Team aus Kairo wird am 8. Februar um 19.00 Uhr angepfiffen.

Zuvor hatte der mexikanische Fußballverein Tigres UANL das erste Viertelfinale gewonnen. Das Team aus Monterrey setzte sich mit 2:1 (2:1) gegen Ulsan Hyundai FC aus Südkorea durch und trifft im Halbfinale auf Palmeiras São Paulo. Für die Tigres erzielte der 35 Jahre alte Franzose André-Pierre Gignac (38., 45.+5/Elfmeter) beide Treffer. Ulsan war durch Kapitän Kim Keehee (24.) in Führung gegangen.

