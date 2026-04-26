Fußball FC Bayern ohne Guerreiro nach Paris

Raphaël Guerreiro
Kleiner Muskelfaserriss: Bayern-Routinier Raphaël Guerreiro. (Archivbild)

Raphaël Guerreiro stand in Mainz in der Startelf von Meister München. Warum er erst mal nicht einsatzfähig ist.

München (dpa) - Raphaël Guerreiro fehlt dem FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag. Der 32 Jahre alte portugiesische Nationalspieler hat sich beim Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus, wie der Meister aus München mitteilte.

Guerreiro, der die Bayern nach dieser Saison verlassen wird, stand beim 4:3-Erfolg am Samstag noch in der Startelf. Der Außenbahnspieler wurde nach einer knappen Stunde für Jamal Musiala ausgewechselt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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