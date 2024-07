Vor einem Jahr wechselte Moussa Diaby von Leverkusen nach England - nun zieht er weiter nach Saudi-Arabien. Die Ablösesumme soll dabei noch einmal etwas höher ausfallen.

Dschidda (dpa) - Den französischen Fußball-Nationalspieler Moussa Diaby zieht es nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen in die Premier League nach Saudi-Arabien. Der 25-Jährige unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2029 bei Al-Ittihad, wie der Club nach dem bestandenen Medizincheck mitteilte. Diaby wechselt damit zum Club seiner beiden Landsmänner Karim Benzema und N’Golo Kanté. Als Ablösesumme werden in übereinstimmenden Berichten 60 Millionen Euro genannt.

Erst vor einem Jahr wechselte der Flügelstürmer für 55 Millionen Euro von Leverkusen zu Aston Villa nach England. Bayer wurde in der Folgesaison deutscher Meister. Diabys Jahresgehalt bei dem Club in Saudi-Arabien soll bei etwa 20 Millionen Euro liegen. Der Profi postete in den sozialen Netzwerken stolz Fotos mit seinem neuen Trikot und der Nummer 19, die er tragen wird.

«Ich freue mich sehr, zu Al-Ittihad zu wechseln und Teil eines Projekts zu sein, das darauf abzielt, ein starkes Team aufzubauen, das die reiche Geschichte und die Werte des Clubs widerspiegelt», wurde Diaby in der Mitteilung des Vereins zitiert.