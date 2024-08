Nach seiner Rückkehr zu Manchester City erhält Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan viel Zuspruch von Pep Guardiola. Der Coach handelt ihm zuliebe sogar entgegen sonstiger Überzeugungen.

Manchester (dpa) - Für Ilkay Gündogan macht Manchester Citys Coach Pep Guardiola gerne eine Ausnahme. «Als Trainer bin ich kein großer Fan davon, Spieler in seinem Alter zu verpflichten. Ich bin kein großer Fan. Aber ich kenne Ilkay sehr gut, seine Mentalität und seine Position. Er ist ein großer Wettkämpfer», sagte Guardiola vor dem ersten Saison-Heimspiel des englischen Fußball-Meisters an diesem Samstag (16.00 Uhr) gegen Ipswich Town. Der 33 Jahre alte Gündogan war nach nur einer Spielzeit beim FC Barcelona zu seinem vorherigen Arbeitgeber zurückgekehrt.

«Wir hatten keine Zweifel, als die Möglichkeit bestand», sagte Guardiola über den «überraschenden» und «unerwarteten» Transfer, den der Club am Freitag verkündet hatte. «Er kommt nicht hierher, um sich zur Ruhe zu setzen oder um sich an die Erlebnisse zu erinnern, die er hatte», erklärte Guardiola. In seiner bisher letzten City-Saison 2022/2023 war Gündogan Kapitän der Cityzens und führte sie zum Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal. Insgesamt gewann er unter Guardiola fünfmal die englische Meisterschaft.

Startelf-Option gegen Ipswich Town

Eine Einsatzgarantie gibt es aber auch für den Ex-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht. «Es geht darum, wie er trainiert und wie er spielt», sagte Guardiola, die Leistung müsse stimmen. Welches Potenzial Gündogan habe, sei ohnehin bekannt: «Jeder kennt es, kennt ihn seit sieben Jahren hier. Alle Fans, er selbst und seine Kumpels wissen, wie gut er ist.» Bereits für das Duell gegen Ipswich Town sei der frühere Dortmunder eine Option für die Startelf.