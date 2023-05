Der fünfmalige WM-Teilnehmer Antonio Carbajal ist tot. Der ehemalige mexikanische Nationaltorwart war der erste Fußballer, der an fünf WM-Endrunden teilgenommen hatte. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie der mexikanische Fußballverband am Dienstag mitteilte.

Mexiko-Stadt (dpa) - Carbajal spielte mit der mexikanischen Nationalelf 1950 in Brasilien, 1954 in der Schweiz, 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1966 in England. Er hielt den WM-Rekord 32 Jahre lang, bis der Deutsche Lothar Matthäus 1998 in Frankreich auch seine fünfte Teilnahme hatte. Inzwischen kommen unter anderen auch Lionel Messi aus Argentinien und Cristiano Ronaldo aus Portugal auf fünf WM-Teilnahmen.

In seinem Heimatland gewann Carbajal, unter dem Spitznamen «La Tota» bekannt, zwei Meisterschaften mit seinem langjährigen Verein León. Später wurde er auch Trainer des Clubs.