Skopje (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend im regnerischen Skopje gegen Gastgeber Nordmazedonien mit Thomas Müller und Kai Havertz in der Offensive an.

Bundestrainer Hansi Flick verändert das DFB-Team im Vergleich zum 2:1 gegen Rumänien auf insgesamt fünf Positionen. Kapitän Manuel Neuer kehrt nach einer Verletzungspause ins Tor zurück. Als Außenverteidiger laufen zudem Lukas Klostermann rechts und der Hoffenheimer David Raum links auf.

„Er ist ein Spieler, der in der Offensive auch seine Qualitäten hat. Er soll immer wieder versuchen, über links unsere Offensive zu unterstützen“, sagte Flick vor dem Anpfiff bei RTL über Startelf-Debütant Raum und erklärte die Aufgabenverteilung in der Verteidigung: „Die rechte Seite sollte etwas stabiler sein und links soll die Post abgehen.“

Der 23-jährige Raum kommt in seinem zweiten Länderspiel erstmals von Beginn an zum Einsatz, weil Thilo Kehrer neben Niklas Süle in das Abwehrzentrum wechselt. Dort fällt Antonio Rüdiger mit Rückenproblemen aus. Der Chelsea-Profi steht gar nicht im Kader. Offensiv kommen Müller und Havertz für Leroy Sané und Marco Reus ins Team.

Mit einem Sieg würde das deutsche Team die Qualifikation für die WM 2022 in Katar vorzeitig perfekt machen, wenn gleichzeitig Armenien nicht in Rumänien gewinnt. „Wir haben gesagt, dass wir uns so schnell wie möglich für die WM qualifizieren wollen. Heute könnte das Spiel dazu dienen“, sagte Flick. „Wir müssen aber erstmal unsere Hausaufgaben machen, wir wollen nachlegen, ohne nachzulassen.“

Die deutsche Startelf:

Neuer - Klostermann, Süle, Kehrer, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Havertz - Werner