Fußball Extravagantes Outfit: Bayern-Youngster Karl ganz in Pink

Lennart Karl (r)
Von Kopf bis Fuß in Pink: Bayern Münchens Nachwuchskicker Lennart Karl.

Das zweite Gigantenduell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid ist ein sportlicher Kracher. Der verletzte Lennart Karl sorgt modetechnisch für Aufsehen.

München (dpa) - Youngster Lennart Karl vom FC Bayern hat am Rande des Champions-League-Duells gegen Real Madrid mit einer extravaganten Kleiderauswahl für Aufmerksamkeit gesorgt. Der derzeit wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel fehlende Teenager besuchte das Rückspiel in der Allianz Arena von Kopf bis Fuß in ein pinkfarbenes Outfit gehüllt.

«Der will auffallen, hat man heute wieder gesehen. Soll er machen, ist sein Ding», sagte Teamkollege Aleksandar Pavlovic nach dem 4:3 (2:3) und dem damit verbundenen Weiterkommen des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Königsklasse sichtlich amüsiert über den 18 Jahre alten Offensivspieler.

Die Reaktionen im Netz sind geteilt

Joshua Kimmich hatte tags zuvor noch alle Fans aufgerufen, in Rot im Stadion zu erscheinen und die Mannschaft zu unterstützen. «Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher», meinte Karls Berater Michael Ballack als Experte bei DAZN lächelnd.

Die Reaktionen im Netz auf das pinke Outfit des jungen Dribblers fielen geteilt aus. «Lasst den Jungen so viel rosa tragen, wie er will», schrieb ein Nutzer. «Tut in den Augen weh», meinte ein anderer.

Lennart Karl (M)
Lennart Karl (M) sorgt für einen pinken Hingucker an einem fantastischen Champions-League-Abend.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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