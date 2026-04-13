Früher war Rodolfo Cardoso einer der bekanntesten Spieler der HSV-Männer. Jetzt übernimmt der Argentinier das Frauen-Team seines Clubs.

Hamburg (dpa) - Der frühere Bundesliga-Star Rodolfo Cardoso soll das Frauen-Team des Hamburger SV vor dem Bundesliga-Abstieg bewahren. Der 57 Jahre alte Argentinier wurde für die letzten vier Saisonspiele zum Nachfolger der Brasilianerin Liese Brancao ernannt. Bislang war Cardoso als Individualtrainer der U19-Mannschaft des HSV tätig.

«Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir schnell etwas bewegen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden», sagte der frühere Spielmacher.

Die Hamburgerinnen waren vor dieser Saison in die Bundesliga aufgestiegen, verpflichteten Brancao danach als Trainerin und haben aktuell als Tabellenzwölfte drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

HSV-Chef Huwer: «Trainerwechsel notwendig»

Cardoso solle dem Team «einen neuen Impuls, frische Energie und die nötige Lockerheit im Schlussspurt geben», sagte HSV-Vorstand Eric Huwer. «Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung sowie intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist.»

Cardoso bestritt zwischen 1996 und 2004 insgesamt 137 Pflichtspiele für die HSV-Profis und spielte mit den Hamburgern auch in der Champions League. Nach dem Karriereende übernahm er verschiedene Funktionen im Nachwuchsbereich des Clubs. Vor seinem Wechsel nach Hamburg spielte der Argentinier in der Bundesliga auch für den SC Freiburg und Werder Bremen.