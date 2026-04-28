Fußball Ex-Nationalspielerin Carolin Simon verlässt FC Bayern

Carolin Simon
Verlässt Bayern München am Saisonende: Carolin Simon. (Archivbild).

Beim FC Bayern ist Carolin Simon so etwas wie die Stimmungskanone. Jetzt wechselt die Abwehrspielerin des deutschen Meisters.

München/Leverkusen (dpa) - Die frühere Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon verlässt nach sieben Jahren den FC Bayern München und kehrt zum Bundesliga-Konkurrenten Leverkusen zurück. Die 33 Jahre alte Linksverteidigerin, die bereits von 2013 bis 2016 für Bayer gespielt hatte, erhält nach Clubangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Mit «offener Art und Humor» begeistert

Simon zählt zu den Wortführerinnen bei den Bayern-Frauen, verlor aber zuletzt ihren Stammplatz an EM-Entdeckung Franziska Kett. 2019 war sie von Olympique Lyon nach München gekommen und gewann dort fünfmal die deutsche Meisterschaft. «Auf dem Platz ist sie vorangegangen und hat mit ihrem sprichwörtlich magischen linken Fuß viele wichtige Momente für uns kreiert. Neben dem Platz konnte sie das gesamte Team mit ihrer offenen Art und ihrem Humor begeistern», sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech.

Simon absolvierte 22 Länderspiele und verpasst die WM-Teilnahme 2023 auf unglückliche Weise: Im letzten Testspiel vor dem Turnier gegen Sambia riss sie sich in der Nachspielzeit das Kreuzband.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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