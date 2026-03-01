Marco Reus wird bis Ende 2027 für die LA Galaxy spielen. Großes Lob gibt es für die Führungsqualitäten des 36-Jährigen. Thomas Müller trifft für Vancouver doppelt.

Carson (dpa) - Ex-Nationalspieler Marco Reus hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Galaxy verlängert. Der Offensivspieler wird nach Vereinsangaben bis Ende 2027 für den Club aus der Major League Soccer spielen. Reus kam im Sommer 2024 von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach Kalifornien und kam seitdem auf 43 Pflichtspiel-Einsätze für LA.

Beim 3:0-Erfolg am 2. Spieltag gegen Charlotte FC am Samstag (Ortszeit) kam der 36-Jährige in der 66. Minute auf das Spielfeld. Innerhalb von fünf Minuten sorgten zuvor João Klauss (11. Minute/13.) und Lucas Sanabria (8.) früh für den ersten Saisonerfolg.

«Seine Professionalität macht alle um ihn herum besser, sein Einfluss sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz ist unermesslich», schwärmte Galaxy-General Manager Will Kuntz von dem Deutschen. «Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unser Team ein.»

Reus wurde in seiner ersten Galaxy-Saison gleich MLS-Champion, verpasste in der vergangenen Runde dagegen die Playoff-Qualifikation. Insgesamt erzielte Reus neun Treffer für LA Galaxy und bereitete 13 Tore vor.

Doppelpack von Müller

Ex-Nationalmannschafts-Kollege Thomas Müller hat Vizemeister Vancouver Whitecaps zu einem klaren 3:0 gegen Toronto FC geführt. Der frühere Münchner verwandelte erst einen Foulelfmeter (25.) und erhöhte zwölf Minuten später auf 2:0. Es waren die ersten beiden Müller-Tore in der neuen Spielzeit. Den dritten Whitecaps-Treffer erzielte Brian White (45.+2).