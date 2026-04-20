Marco Rose wird neuer Chefcoach beim AFC Bournemouth. Eine Ablöse an seinen Ex-Club RB Leipzig wird für die Engländer nicht fällig.

Bournemouth (dpa) - Marco Rose übernimmt zur neuen Saison das Traineramt des englischen Premier-League-Clubs AFC Bournemouth. Der Ex-Coach von Borussia Dortmund und RB Leipzig unterschrieb bei den Cherries einen Vertrag bis 2029, wie der Tabellenachte mitteilte. Rose tritt die Nachfolge des Spaniers Andoni Iraola an, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Damit kehrt Rose nach über einem Jahr ins Trainergeschäft zurück. Der 49-Jährige war Ende März 2025 in Leipzig von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft Ende Juni aus, eine Ablöse ist deswegen nicht fällig. Vor seiner Zeit bei RB hatte Rose in Deutschland auch schon Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert.

Europacup-Teilnahme greifbar

Bournemouth darf aktuell sogar auf eine Europacup-Teilnahme in der kommenden Saison hoffen. Der Verein ist punktgleich mit dem Sechsten Chelsea. Die Premier League wird aufgrund der Erfolge im Europacup nächste Saison sicher fünf Vereine in der Champions League stellen.

Iraola wird indes bei einigen Top-Clubs als Trainer gehandelt. Auch bei Ex-Meister Bayer Leverkusen soll sein Name als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand kursieren.