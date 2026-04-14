Real Madrid steht beim FC Bayern München unter Druck. Es droht eine titellose Saison. Der frühere Dortmunder Jude Bellingham spricht von einem «Finale» für Spaniens Topclub.

München (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham hat das Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern zum «Finale» für Real Madrid erklärt. Es gehe am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) in München darum, nach dem 1:2 in Spanien mit einer erfolgreichen Aufholjagd in der Allianz Arena womöglich doch noch ins Halbfinale einzuziehen und eine titellose Saison abzuwenden.

«Wir wollen am Saisonende noch um etwas spielen. Wir wollen immer noch die Champions League gewinnen», sagte der Mittelfeldspieler. In der spanischen Liga hat der FC Barcelona neun Punkte Vorsprung, aus dem Pokal sind die Königlichen bereits ausgeschieden.

Der 22-Jährige weiß noch aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund, wie schwer es ist, in München erfolgreich zu sein. «Jedes Mal, wenn ich hier war mit Dortmund, war es eine schlechte Erfahrung. Die Intensität, mit der die Bayern spielen, ist der Wahnsinn», sagte Bellingham.

Real-Coach: «Kein Wunder vonnöten»

Mit Real soll es besser laufen - gerade auch gegen seinen Landsmann Harry Kane. «Harry ist ein unglaublicher Spieler. Und es sieht so aus, als würden die Bayern die Bundesliga gewinnen, was traurig ist für meine Brüder in Dortmund. Aber wir möchten Bayern und Harry stoppen in der Champions League», sagte Bellingham.

Dafür ist aus Sicht von Real-Trainer Álvaro Arbeloa bei nur einem Tor Rückstand «kein Wunder vonnöten». Entscheidend sei eine bessere Chancenverwertung als im Hinspiel, in dem Bayern-Torwart Manuel Neuer «der Spieler des Spiels» gewesen sei. «Wir müssen definitiv ein paar Tore schießen, um zu gewinnen.»