Madrid (dpa) - Der ehemalige Bayern-Profi James Rodríguez wechselt von Real Madrid zum FC Everton, teilte der Verein aus der englischen Premier League mit.

Der 29-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison, hieß es in der Mitteilung. «Ich bin sehr, sehr glücklich, bei diesem großen Club zu sein, ein Verein mit so viel Geschichte und mit einem Trainer, der mich gut kennt», wurde der Spieler zitiert. Unter dem heutigen Everton-Coach Carlo Ancelotti hatte der Kolumbianer bereits bei Real Madrid gespielt. Von 2017 an war James Rodríguez für zwei Spielzeiten an den deutschen Fußball-Rekordmeister ausgeliehen.

