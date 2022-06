Ernesto Valverde wird zum dritten Mal Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao. Das teilten die Basken mit.

Bilbao (dpa) - Der 58-Jährige, der zuletzt von Sommer 2017 bis Januar 2020 den FC Barcelona trainierte und dort auf Rang eins stehend beurlaubt wurde, hat bei Athletic schon eine lange Vergangenheit.

Er stürmte dort von 1990 bis 1996, war ab 1997 sechs Jahre Jugendtrainer und ist aus seinen ersten Amtszeiten von 2003 bis 2005 und 2013 bis 2017 der Rekordcoach sowohl in Bezug auf die Einsätze in der Liga als auch im Europacup. Der Supercup-Sieg 2005 war der erste Titel des Clubs nach 31 Jahren. In der abgelaufenen Saison verpasste Athletic als Achter knapp die Europacup-Ränge.