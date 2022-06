Fußball-Europameister Italien hat in der neuen Saison in der Nations League den ersten Sieg gefeiert. Drei Tage nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Deutschland gewann die Squadra Azzurra in Cesena gegen England-Bezwinger Ungarn mit 2:1 (2:0).

Cesena (dpa) - Nicolo Barella von Inter Mailand (30. Minute) und Lorenzo Pellegrini von AS Rom kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) erzielten die Tore für die Italiener. Die Gäste konnten durch ein Eigentor von Roma-Profi Gianluca Mancini (61.) nur noch verkürzen.

Seit dem Aus in den Qualifikations-Playoffs für die WM 2022 sieht sich der italienische Fußball wieder vor großen Herausforderungen. Trainer Roberto Mancini will seine Mannschaft neu aufstellen, steht allerdings vor dem Problem, passende Spieler zu finden - vor allem in der Offensive. „Es wird hart sein, diesen neuen Weg einzuschlagen“, hatte Mancini nach dem 1:1 gegen Deutschland eingeschätzt.