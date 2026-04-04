Wird Harry Kane für den Königsklassen-Knaller des FC Bayern in Madrid rechtzeitig fit? Nach dem dramatischen Sieg in Freiburg spricht Sportchef Max Eberl über die Einsatzchancen des Topstars.

Freiburg (dpa) - Beim FC Bayern München herrscht weiter Zuversicht, dass Stürmerstar Harry Kane im Königsklassen-Kracher gegen Real Madrid wieder mitwirken kann. «Es ist nichts Dramatisches. Wir glauben daran, dass es funktioniert», sagte Sportvorstand Max Eberl drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League.

Beim dramatischen Last-Minute-Sieg (3:2) der Bayern in der Bundesliga beim SC Freiburg fehlte Kane wegen Sprunggelenkproblemen. Am Tag vor der Partie hatte Trainer Vincent Kompany aber gesagt, dass er ein positives Gefühl habe, was einen Einsatz des Angreifers am kommenden Dienstag in Spanien betrifft.

«Die Physios arbeiten daran, das machen sie wirklich herausragend», berichtete Eberl nach dem Erfolg im Breisgau. Kane selbst sei «ständig am Gelände und lässt sich pflegen», so der 52-Jährige weiter. «Wir tun alles.»

Fehlte den Bayern in Freiburg: Harry Kane. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

«Mehr positives Gefühl geht nicht»

Kane hat für die Münchner in dieser Saison schon 48 Pflichtspieltore erzielt. In Freiburg hatte Nationalspieler Serge Gnabry Mühe, den Engländer in der Spitze zu vertreten. Durch späte Treffer von Tom Bischof (81./90.+2) und Lennart Karl (90.+9) gewannen die Bayern nach 0:2-Rückstand aber noch mit 3:2.

«Mehr positives Gefühl, um nach Madrid zu fahren, geht nicht», meinte Sportchef Eberl. Die Mannschaft habe eine ihrer schlechteren Leistungen in dieser Spielzeit gezeigt, aber eben auch große Moral.