Trainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City ist unglücklich über den Eurovision Song Contest.

Manchester (dpa) - Weil der internationale Musikwettbewerb am Samstag in Liverpool ausgetragen wird, muss die Premier-League-Partie zwischen dem FC Everton und Man City aus Sicherheitsgründen am Sonntag stattfinden. Damit bleibt City ein Tag weniger zur Vorbereitung auf das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid.

Guardiola: <<Man muss sich anpassen>>

«Wir hätten lieber am Samstag gespielt», sagte Guardiola am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz. «Man muss sich anpassen, was können wir sonst machen?», fügte er an. Im Halbfinal-Hinspiel hatten sich die Teams mit 1:1 getrennt. Real Madrid spielt in der spanischen Liga bereits am Samstag gegen Getafe und hat vor dem Wiedersehen in Manchester am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) drei Tage für die Vorbereitung, während Man City nur zwei bleiben.

Guardiola geht davon aus, dass seine Spieler in der Königsklasse trotzdem an ihr Limit gehen und im Rückspiel alle Reserven abrufen. «Wenn man denkt, dass man erschöpft ist und nicht mehr kann, kann man es doch», sagte der 52-Jährige, der die Champions League als Coach zweimal mit dem FC Barcelona gewonnen hat. «Man kann müde sein, das ist normal. Aber gleichzeitig kann man, wenn man den Willen hat, unglaubliche Energie haben.»

City mit Chance aufs Triple

Manchester City hat in dieser Saison noch die Chance auf das Triple. Guardiolas Mannschaft um Stürmerstar Erling Haaland ist in der Premier League Tabellenführer und steht außerdem im Endspiel des FA Cups. Allerdings ist die Sehnsucht nach einer Trophäe in der Champions League am größten, denn diesen Wettbewerb haben die Cityzens bisher noch nie gewonnen.