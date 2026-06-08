Wie geht es Christian Eriksen? Das fragen sich alle nach dem erneuten Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars. Der Teamarzt der Dänen gibt ein Update.

Wolfsburg (dpa) - Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat seinen erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld offenbar gut überstanden. Der dänische Verband DBU veröffentlichte am Morgen danach ein Statement des Nationalmannschaftsarztes Morton Boesen. «Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann», heißt es darin.

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand während des EM-Spiels gegen Finnland war Eriksen bei einem Länderspiel gegen die Ukraine zum zweiten Mal auf dem Rasen zusammengebrochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Foto: Liselotte Sabroe/dpa

2021 musste der 34 Jahre alte Spieler des VfL Wolfsburg noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenwagen am Spielort Odense fuhr.