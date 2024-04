In der italienischen Serie A gibt es eine historische Premiere für drei Schiedsrichterinnen. Nach ihrem Einsatz startet der neue Meister Inter Mailand seine große Titelparty.

Mailand (dpa) - In der italienischen Serie A ist erstmals ein Spiel von einem Trio aus drei Schiedsrichterinnen geleitet worden. Die Unparteiische Maria Sole Ferrieri Caputi wurde in der Partie des neuen Meisters Inter Mailand gegen den FC Turin von ihren Assistentinnen Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti unterstützt. Nach Angaben der italienischen Schiedsrichtervereinigung Aia war es das erste Mal, dass eine Partie in der höchsten italienischen Fußball-Liga von einem komplett weiblichen Team geleitet wurde.

Inter siegte durch zwei Treffer des früheren Bundesliga-Profis Hakan Calhanoglu (56./61. Foulelfmeter) mit 2:0 (0:0). Eine Woche nach dem Gewinn des 20. Meistertitels durch ein 2:1 im Stadtderby gegen die AC Mailand feierte das Team von Trainer Simone Inzaghi den Triumph anschließend mit seinen Fans. Geplant sind eine Parade mit einem Bus durch die Stadt und am Abend eine Feier auf dem Dom-Vorplatz. Die Fans bejubelten ihr Team bereits bei der Ankunft am Stadion und mit einer Choreografie vor dem Spiel gegen Turin.