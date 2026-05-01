Fußball Erstmals in der Frauen-Bundesliga: Mikrofon für Trainerin

Friederike Kromp
Fans hören dank eines Funkmikrofons, was Werder-Trainerin Friederike Kromp während des Spiels gegen den 1. FC Köln sagt. (Archivbild)

Hör mal, wer da spricht. Im Spiel beim 1. FC Köln werden nicht nur die Werder-Fußballerinnen mitbekommen, was ihre Trainerin Friederike Kromp zu sagen hat. Eine Premiere für die Frauen-Bundesliga.

Köln (dpa) - Beim Bundesliga-Spiel der Fußballerinnen des 1. FC Köln gegen Werder Bremen kommt es zu einer Premiere. Erstmals wird bei der Übertragung eines Spiels der Frauen-Bundesliga eine Trainerin mit einem Funkmikrofon ausgestattet.

In dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/MagentaSport und DAZN) im Kölner RheinEnergie Stadion wird Werder-Trainerin Friederike Kromp das kabellose Ansteckmikrofon tragen. TV-Zuschauer können dann hören, was die 41-Jährige am Spielfeldrand oder auf der Trainerbank sagt.

Die Umsetzung erfolge gemeinsam mit dem Host Broadcaster Sky, der die Produktion des Basissignals verantworte, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Die Audio- und Videosequenzen würden im Übertragungswagen vorproduziert und nach inhaltlicher Freigabe durch den Verein in das Basissignal integriert, hieß es.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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