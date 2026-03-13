Fußball Erstes Ticket: Australien für WM 2027 qualifiziert

Samantha Kerr
Samantha Kerr traf beim Asien Cup gegen Nordkorea. (Archivbild)

Australiens Fußballerinnen sichern sich mit einem knappen Sieg gegen Nordkorea die Qualifikation für das Turnier in Brasilien.

Perth (dpa) - Die Fußballerinnen Australiens haben sich als erste Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert. Der Halbfinalist von 2023 zog durch ein 2:1 gegen Nordkorea ins Halbfinale des Asien Cups ein, was zur WM-Teilnahme genügt.

Das Turnier findet im kommenden Jahr vom 24. Juni bis 25. Juli in Brasilien statt. Gesetzt ist die Heimmannschaft. Das deutsche Team ist mit Siegen gegen Slowenien und Norwegen in die Qualifikation gestartet und führt die Tabelle der Gruppe A4 an.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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