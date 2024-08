Hansi Flick und der FC Barcelona verpatzen die Generalprobe für die neue Saison der Primera División. Die Kritik der Medien ist sehr hart. Der Ex-Bundestrainer blickt aber optimistisch in die Zukunft.

Barcelona (dpa) - Nach der 0:3-Pleite des FC Barcelona gegen die AS Monaco steht Trainer Hansi Flick nur fünf Tage vor Beginn der spanischen Fußballmeisterschaft bereits kräftig unter Druck. «Das ist der erste Weckruf», schrieb die katalanische Fachzeitung «Sport» nach der Niederlage am Montagabend vor heimischem Publikum. Auf Seite eins des Konkurrenz-Blattes «Mundo Deportivo» war unterdessen in Versalien das Wort «Aviso» (Warnung) zu lesen.

Nach der verpatzten Generalprobe des Teams um die Nationalspieler Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan beim Joan-Gamper-Turnier in Barcelona gingen auch andere spanische Medien nicht zimperlich mit dem Verlierer um. Die Fachzeitschrift «Don Balón» bezeichnete den Auftritt als «lächerlich». Die in Madrid erscheinende Sportzeitung «AS», so etwas wie ein Hausblatt des Barça-Erzrivalen Real Madrid, sprach nicht ohne Schadenfreude von einer «verheerenden Präsentation».

Flick blickt derweil weiter optimistisch in die Zukunft. Nach der hohen Niederlage gegen den Club aus der französischen Liga versicherte der Deutsche, er sei davon überzeugt, dass seine Schützlinge im ersten Spiel der Primera División am Samstagabend (21.30 Uhr) auswärts beim FC Valencia eine bessere Leistung zeigen würden.

Gegen Monaco hätten unter anderem das Pressing und das Passspiel nicht funktioniert, befand der frühere Bundestrainer. Gegen einen guten Gegner habe man unsicher agiert und sich außerdem zu viele individuelle Fehler geleistet, betonte er.

Die Tore für die AS Monaco erzielten Lamine Camara (50. Minute), Ex-Bundesliga-Profi Breel Embolo (57.) und Christian Mawissa (86.). Während Torwart ter Stegen in der Startelf stand, wechselte Flick Mittelfeldspieler Gündogan erst zur Halbzeit ein. Nach einem Zusammenstoß musste der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft den Platz aber schon in der 68. Minute mit einer blutenden Wunde am Kopf wieder verlassen. Sein Einsatz am Samstag ist nach Medienberichten aber wohl nicht gefährdet.

Die Joan-Gamper-Trophäe ist nach dem Gründer des FC Barcelona benannt und wird jedes Jahr kurz vor dem Liga-Auftakt ausgetragen.