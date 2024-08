Der DFB-Pokal startet in die erste Runde. Vier Partien können Fußballfans auch im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen - zwei davon allerdings erst Ende August.

Berlin (dpa) - Der DFB-Pokal startet in eine neue Spielzeit. Von Freitag bis Montag werden 30 der 32 Spiele der ersten Pokalrunde ausgetragen. Die Partien von Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart finden aufgrund des Supercups am Samstag erst Ende August statt.

In der ersten Pokalrunde werden vier Fußballspiele im Free-TV übertragen. In der ARD werden am 19. August das Duell Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt und am 28. August das Spiel zwischen Preußen Münster und Stuttgart gezeigt. Anstoßzeit ist jeweils 20.45 Uhr.

Bayern machen im Free-TV den Anfang

Das ZDF überträgt am Freitag die Begegnung zwischen SSV Ulm und dem Rekordsieger FC Bayern München (20.45 Uhr). Außerdem ist am 28. August die Partie zwischen Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Carl Zeiss Jena (18.00 Uhr) im Zweiten zu sehen. Beim Pay-TV-Sender Sky werden alle 32 Spiele der ersten Pokalrunde live zu sehen sein. Der Bezahlsender hat sich die Rechte für alle Pokalduelle gesichert.

Der Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart am Samstag (20.30 Uhr) wird ebenfalls im Free-TV zu sehen sein - Sat.1 überträgt. Auch Sky zeigt das Spiel live.

Am Freitag und Montag beginnen jeweils drei Pokalpartien um 18.00 Uhr, je ein Spiel wird um 20.45 Uhr angestoßen. Am Samstag und Sonntag finden jeweils zwei Begegnungen ab 13.00 Uhr statt. Weitere Duelle werden an den beiden Tagen um 15.30 Uhr (je sechs Spiele) und 18.00 Uhr (je drei Spiele) angepfiffen.