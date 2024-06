Dänemark hat bei der EM eine machbare Gruppe erwischt. Im Testspiel gegen Schweden sorgt ein spätes Traumtor für den Sieg.

Kopenhagen (dpa) - Mittelfeldspieler Christian Eriksen hat der dänischen Nationalmannschaft im vorletzten Testspiel vor der Fußball-EM gegen Schweden einen Sieg beschert. Ein schöner Schlenzer des 32-Jährigen von Manchester United in der 86. Minute sorgte in Kopenhagen für den 2:1 (1:1)-Erfolg.

Der frühere Bayern-Profi Pierre Emile Hojbjerg hatte die Hausherren nach nur einer Minute und achtzehn Sekunden in Führung gebracht. Der 28-Jährige kam als Erster an eine Ecke von Eriksen. Doch Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak glich nur kurz darauf aus. Die Dänen zeigten offensiv eine ansprechende Leistung, aber defensiv auch einige Lücken.

Im Parken-Stadion war Eriksen bei der vergangenen EM wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen. Seither spielt er mit einem Defibrillator.

Das letzte Testspiel der Mannschaft des früheren Mainz-Trainers Kasper Hjulmand steht am Samstag gegen Norwegen an. Superstar Erling Haaland gelang beim Testspiel der Norweger am Mittwoch gegen den Kosovo (3:0) ein Hattrick.

Die Dänen treffen bei der EM in Gruppe C am 16. Juni in Stuttgart auf Slowenien. Dann folgen Spiele gegen Mitfavorit England (20. Juni in Frankfurt) und Serbien (25. Juni in München). Schweden und Norwegen haben sich nicht für das Turnier qualifiziert.