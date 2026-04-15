Zwei Spiele, 0:4-Tore: Für den FC Liverpool ist das Abenteuer Champions League in dieser Saison beendet. Nationalspieler Wirtz kassiert von einem Experten einen bissigen Kommentar.

Liverpool (dpa) - Nach dem bitteren Champions-League-Abend von Liverpool nahm Florian Wirtz immerhin noch ein Souvenir mit vom verregneten Rasen. Mit dem Trikot von Weltfußballer Ousmane Dembélé verabschiedete sich der 22-Jährige in die Nacht, nachdem sein FC Liverpool mit dem 0:2 gegen Paris Saint-Germain die letzte verbleibende Titelchance in dieser Saison verspielt hatte.

Wirtz blieb dabei einmal mehr unauffällig - ganz anders als der Ex-Dortmunder Dembélé, der beide Tore des Titelverteidigers (72. Minute/90.+1) im Viertelfinal-Rückspiel an der Anfield Road erzielte. «Er hat mitgespielt und hatte sicherlich auch gute Aktionen. Er ist vielleicht das Spiegelbild von Liverpool aktuell. Du siehst das Können, aber du siehst nicht das ganz Besondere», sagte Experte Matthias Sammer bei Prime Video.

Laut Wirtz fehlte Liverpool ein entscheidendes Detail. «Am Ende geht es nur um Tore, das war das, was uns gefehlt, dass wir dieses eine Tor nicht geschossen haben, um alles ins Rollen zu bringen, weil das dann auch noch mal ein bisschen Nervosität beim Gegner auslöst», sagte Spielmacher. «Das haben wir einfach nicht hinbekommen.»

Experten kritisieren Slot

Für den schwer angeschlagenen Trainer Arne Slot könnte die Amtszeit bei den Reds bald enden. «Meiner Meinung nach hätten wir gewinnen müssen, aber es liegt auch an der Qualität von Paris, dass sie trotz all unserer Chancen kein Gegentor kassiert haben», erklärte Slot.

Der Niederländer ist zwar bis 2027 vertraglich gebunden, steht aber schwer in der Kritik und könnte bereits in diesem Sommer von Vereinslegende Xabi Alonso ersetzt werden. Slot wurde unmittelbar nach dem Abpfiff harsch von den britischen Fußball-Experten für seine Aufstellung kritisiert.

Slot steht im Rückspiel im Regen. Foto: Dave Shopland/dpa

Neben der Niederlage muss Liverpool auch personell einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Frankfurt-Neuzugang Hugo Ekitiké wurde auf einer Trage vom Feld gebracht, er hat sich offensichtlich schwerer am Sprunggelenk verletzt. «Ich bin traurig für ihn. Ganz ehrlich: Ich glaube, es ist eine schwere Verletzung», sagte Ibrahima Konaté. Slot fügte an: «Es sieht nicht gut aus. Solche Verletzungen willst du zu diesem Saisonzeitpunkt nicht haben.»

Alle weiteren Titelchancen in der laufenden Saison hatte der englische Meister zuvor verspielt. Die so erfolgreich angelaufene Ära Slot könnte so schnell wieder enden. Paris trifft im Halbfinale auf den FC Bayern München oder Real Madrid.