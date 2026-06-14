Warum wurde Jamal Musiala trotz eines Tors nach gut einer Stunde ausgewechselt? Der Bundestrainer erklärt seine Entscheidung und spricht von einer Belohnung für andere Spieler.

Houston (dpa) - Nach der frühzeitigen Auswechslung von Mittelfeldspieler Jamal Musiala beim gelungenen deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao (7:1) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann schnell Entwarnung gegeben. «Ich habe ihn nicht ausgewechselt wegen einer Verletzung», sagte der 38-Jährige in der ARD. Es sei «nix Schlimmes», ergänzte Nagelsmann, obwohl sich Musiala während der Begegnung dehnte und auch an sein Bein fasste. «Das ist relativ normal bei ihm, dass er muskulär mal was spürt.»

Außerdem berichtete Nagelsmann von einem kurzen Gespräch bei der Auswechslung des Bayern-Profis. «Ich bin noch fit, warum muss ich runter?», habe Musiala ihn gefragt. Der Trainer habe sich bewusst für den Wechsel in der 64. Minute entschieden, «weil wir auch andere Spieler im Kader belohnen wollen - wie Deniz in dem Fall jetzt». Der eingewechselte Undav vom VfB Stuttgart erzielte ebenso einen Treffer beim souveränen Sieg in Houston wie Musiala.