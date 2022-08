In der englischen Premier League gibt es Pläne, die Konversationen zwischen Schiedsrichtern und Videoassistenten zu veröffentlichen.

London (dpa) - Wie die Zeitung „Times“ berichtet, sollen die Gespräche, die während eines Spiels rund um Entscheidungen per Videobeweis stattfinden, nach dem Abpfiff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Audio-Mitschnitte bei Youtube sollen die Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen erhöhen.

Premier-League-Chef Richard Masters sagte der „Times“, es gäbe „breite Unterstützung“ für die Idee. In der US-amerikanischen Major League Soccer ist das Prozedere bereits üblich. Der bisherige Chef der MLS-Schiedsrichter, der Brite Howard Webb, steht laut dem Bericht vor einer Rückkehr in die Premier League, wo er in Zukunft die Leitung der Schiedsrichter übernehmen soll.