Endrick trifft beim Länderspiel England gegen Brasilien im Wembley-Stadion zum 1:0. Der 17-Jährige sichert Brasilien damit den Sieg und stellt einen Rekord auf.

London (dpa) - Sein Rekordtor im Londoner Wembley-Stadion ging Brasiliens Teenager Endrick nahe. «Meine Familie ist hier, meine Freundin, meine Agenten. Ich weine nicht viel, ich halte mich zurück, aber das ist etwas Einmaliges und ich bin sehr glücklich», sagte er zu seinem 1:0-Siegtreffer im Klassiker gegen England.

Der 17-Jährige hatte damit einen Altersrekord aufgestellt. Dank des Treffers in der 80. Minute ist Endrick dem Statistikdienst Opta zufolge mit 17 Jahren und 246 Tagen der jüngste Spieler, der im Wembley-Stadion ein Länderspieltor erzielt hat. Für das Talent war es zudem das erste Tor für Brasilien in der A-Nationalmannschaft.

Endrick, der am Ende der Saison vom brasilianischen Verein Palmeiras zu Real Madrid wechseln wird, traf neun Minuten nach seiner Einwechslung. Madrid sicherte sich den Vertrag mit Endrick bereits im Dezember 2022, damals war er erst 16 Jahre alt.

In der Schlussphase hätte Endrick noch erhöhen können, verpasste aber den zweiten Treffer für den sportlich zuletzt schwächelnden Rekord-Weltmeister. «Es hat mich alles ein bisschen mitgenommen - die Chance, die ich am Ende hatte, da will ich nicht lügen», sagte Endrick. «Ich habe nur ans Toreschießen gedacht. Ich konnte nicht länger an das Spiel denken.»