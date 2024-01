Das Playoff-Spiel um die Chance auf die EM-Teilnahme zwischen Israel und Island wird am 21. März im ungarischen Budapest ausgetragen. Das teilte die Europäische Fußball-Union mit. Wegen des Gaza-Krieges ist eine Austragung in der Region aufgrund von Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich.

Nyon (dpa) - Der Gewinner der Partie spielt am 26. März auswärts gegen den Sieger der Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und der Ukraine um ein Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland. Sollte die Ukraine das Playoff-Halbfinale gewinnen, würde das Spiel im polnischen Wroclaw stattfinden. Spiele in der Ukraine sind wegen der russischen Invasion derzeit ebenfalls nicht möglich.