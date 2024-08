Lothar Matthäus trainiert zwei Jahre lang eine Jugend-Mannschaft. Nun schmeißt der deutsche Rekord-Nationalspieler hin - und nennt einen überraschenden Grund dafür.

Berlin (dpa) - Lothar Matthäus ist nicht mehr Jugendtrainer des TSV Grünwald. Der Grund: ganz offenbar die Eltern der Nachwuchskicker. «Ich habe mein Traineramt niedergelegt. Es war eine erfolgreiche Zeit zwei Jahre. Die Spieler haben weniger Probleme gemacht als die Eltern der Kids», sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler bei «Sky90 – die Fußballdebatte».

Auch die Erfahrung von 150 Länderspielen half dem Weltmeister-Kapitän von 1990 offenbar nicht vor Kritik an seiner Amtsführung. «Und dann habe ich mir gedacht, den ganzen Tag am Telefon hängen und das alles anhören müssen, was ich alles falsch mache. Jedem sein Kind spielt zu wenig. Dann habe ich mir gedacht: Soll es ein anderer machen, vielleicht macht er es besser», berichtete der 63-Jährige.

Der frühere Weltfußballer betreute beim Nachwuchs des Bayernliga-Aufsteigers in den vergangenen zwei Spielzeiten die Mannschaft seines Sohnes Milan.