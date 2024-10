Bislang musste sich Can Uzun bei Eintracht Frankfurt mit Kurzeinsätzen begnügen. In der Europa League wird der junge Fußballprofi gegen Riga sein erstes Spiel von Beginn an bestreiten.

Frankfurt/Main (dpa) - Jungstar Can Uzun steht am dritten Spieltag der Europa League vor seiner Startelf-Premiere für den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Er mache kein Geheimnis daraus, dass Uzun am Donnerstag im Europapokal gegen den lettischen Club FK Rigas Futbola Skola (18.45 Uhr/RTL+) beginnen werde, sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller.

Offensivspieler Uzun wechselte im Sommer mit großen Erwartungen vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur SGE. Bislang kam der 18-Jährige – wenn überhaupt – aber nur zu Kurzeinsätzen. «Die Umstellung war natürlich groß», sagte Uzun über seine ersten Wochen und Monate bei der SGE. «Jeder Spieler will gerne jedes Spiel spielen, aber ich vertraue mir, ich vertraue meinem Coach.»

Toppmöller lobt Uzun: «Richtig gute Schritte gemacht»

Die Vorfreude auf den Einsatz von Beginn an sei groß, betonte Uzun. Es gebe nichts Besseres, als vor einem vollen Stadion im Europapokal zu spielen, sagte er. Uzun habe in den vergangenen Wochen «richtig gute Schritte gemacht», lobte Toppmöller.

Der Coach deutete weitere Wechsel im Vergleich zum 1:2 in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen an. Konkreter wurde der 43-Jährige aber nicht. «Wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Wechsel in der Startelf haben. Aber das haben wir grundsätzlich, glaube ich, in den letzten Wochen immer gehabt.»