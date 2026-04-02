Nach dem 0:3 im Hinspiel gewinnt der Bundesligist - doch es reicht nicht. Damit ist die letzte Titelchance für das Team von Trainer Arnautis dahin.

Göteborg (dpa) - Trotz eines Sieges haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt den Finaleinzug im Europa Cup verpasst. Nach der 0:3-Heimniederlage im Hinspiel gewann der Bundesligist zwar gegen den schwedischen Meister BK Häcken das Rückspiel mit 1:0 (1:0), vergab jedoch in Göteborg die letzte kleine Chance auf einen Titelgewinn in dieser Saison.

Nicole Anyomi traf in der 31. Minute für die Eintracht und entfachte die Hoffnung auf eine Aufholjagd. Die Frankfurterinnen konnten ihre Dominanz allerdings nicht zu weiteren Toren nutzen.

Im Pokal war Frankfurt im Viertelfinale mit 0:1 am VfL Wolfsburg gescheitert. In der Liga stehen die Hessinnen mit deutlichem Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern und Wolfsburg auf Platz drei. Das Polster auf die TSG Hoffenheim beträgt vier Spieltage vor dem Ende vier Punkte.

Das Team von Trainer Niko Arnautis war im Sommer gegen Real Madrid an der Qualifikation für die Champions League gescheitert. Im Anschluss gab es im Europa Cup sechs aufeinanderfolgende Siege. Erst BK Häcken stoppte den Erfolgszug der Frankfurterinnen mit Torjägerin Laura Freigang.