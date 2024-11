Nach dem Bundesliga-Torfestival gegen Bochum steht Eintracht Frankfurt in der Europa League ein Prüfstein bevor. Die SGE empfängt Slavia Prag. Coach Toppmöller hat großen Respekt vor dem Gegner.

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt erwartet gegen Slavia Prag das schwierigste Heimspiel in der Ligaphase der Europa League. «Bei allem Respekt auch vor den anderen Gegnern», sagte Toppmöller vor der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). «Das wird schon für uns ein Brett, das wir bohren müssen, aber wir fühlen uns bereit.»

Slavia ist in der tschechischen Liga mit großem Vorsprung Tabellenführer. In der Europa League stehen die Prager nach drei Spieltagen immerhin bei vier Punkten - unter anderem gab es ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam. Slavia habe bislang in dieser Europapokal-Saison «auf eine beeindruckende Art und Weise Fußball gespielt», sagte Toppmöller.

Mit einem Sieg könnte die in dieser Europa-League-Spielzeit noch ungeschlagene Eintracht einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen und ihre Position in der Spitzengruppe festigen.

Im Vergleich zum furiosen 7:2 in der Bundesliga gegen den VfL Bochum dürften in die Startelf mehrere Spieler zurückkehren, die zuletzt eine Verschnaufpause erhielten. Unter anderem wird Mittelfeldspieler Hugo Larsson zurück in der Anfangsformation erwartet.